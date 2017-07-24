СМИ: Сотрудник ФСИН разбился, выпав из окна здания Минюста
Сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) погиб, выпав из окна здания Министерства юстиции РФ 24 июля в Москве.
Как передает НТВ, гражданский сотрудник ФСИН упал с семнадцатого этажа рано утром в понедельник. Прибывшие на место врачи констатировали его смерть. Обстоятельства случившегося уточняются, идет доследственная проверка. СМИ сообщают, что погибший 54-летний мужчина страдал онкологическим заболеванием.
Здание Минюста расположено в центре Москвы, на Житной улице, 14/1, возле станции метро «Октябрьская».