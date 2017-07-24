«Мегафон»: Отменить роуминг в России за две недели невозможно
Отменить внутрироссийский роуминг за предписанные ФАС 14 дней (половина из которых уже прошла) невозможно, заявила операционный директор «Мегафона» Анна Серебрянникова.
Она заметила, что «ФАС заняла такую жесткую позицию и выдала операторам предупреждение в ультимативной форме». Серебрянникова добавила, что компания готова встретиться с ведомством в суде по поводу претензий из-за неисполнения требований об отмене роуминга.
Потери оператора из-за отмены роуминга Серебрянникова оценила в несколько миллиардов рублей, возместить которые нечем. Она добавила, что другие операторы находятся в такой же ситуации, но совместный иск подать не готовы.
Напомним, 17 июля Федеральная антимонопольная служба объявила, что роуминг между российскими регионами должен быть отменен в двухнедельный срок. Ведомство пригрозило сотовым операторам взысканием необоснованно полученной выгоды. Против резких мер по отмене роуминга уже выступило Минкомсвязи, которое предупредило, что это приведет к росту тарифов, и призвало ФАС и операторов провести переговоры.
Источник: Meduza