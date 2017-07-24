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24.07.2017 12:20

В Таврическом саду пройдёт благотворительная «Тропическая вечеринка»

В оранжерее Таврического сада состоится «Тропическая вечеринка», на которой выступит группа Ritmo Caliente. Средства от концерта будут направлены на реализацию проекта профессиональной ориентации для детей из Никольского детского дома и на развитие АНО «Волшебный Дирижабль».

Ritmo Caliente – это группа музыкантов, исполняющих традиционную и современную латиноамериканскую музыку (труба, гитара, вокал). В основе репертуара группы – кубинская традиционная музыка в аранжировке и в исполнении вокалиста Дмитрия Ушакова. Участники группы специально изучали испанский язык и культуру Латинской Америки, чтобы репертуар не сводился к десятку общеизвестных песен.

Горожан и гостей города будут ждать на концерт 27 июля в 20.00 в оранжерее Таврического сада (ул. Потёмкинская, 2Г).

Справка:

«Волшебный Дирижабль» - это автономная некоммерческая организация, которая начала работу в 2014 году. Подопечные АНО – это дети, проживающие в Ленинградской области. Организация работает над тем, чтобы дети с ограниченными возможностями, дети-сироты и дети «группы риска» получали достойное дополнительное образование и культурное развитие, которое поможет ребятам наладить диалог с окружающим миром до выпуска из учреждения.


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