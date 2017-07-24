В Таврическом саду пройдёт благотворительная «Тропическая вечеринка»

В оранжерее Таврического сада состоится «Тропическая вечеринка», на которой выступит группа Ritmo Caliente. Средства от концерта будут направлены на реализацию проекта профессиональной ориентации для детей из Никольского детского дома и на развитие АНО «Волшебный Дирижабль».

Ritmo Caliente – это группа музыкантов, исполняющих традиционную и современную латиноамериканскую музыку (труба, гитара, вокал). В основе репертуара группы – кубинская традиционная музыка в аранжировке и в исполнении вокалиста Дмитрия Ушакова. Участники группы специально изучали испанский язык и культуру Латинской Америки, чтобы репертуар не сводился к десятку общеизвестных песен.

Горожан и гостей города будут ждать на концерт 27 июля в 20.00 в оранжерее Таврического сада (ул. Потёмкинская, 2Г).