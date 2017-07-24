Похитителей министра ЖКХ в Дагестане задержали при получении 30 миллионов выкупа

Двое мужчин, подозреваемые в похищении министра строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана, задержаны в Махачкале.

Об этом 24 июля сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ. По версии следствия, 20 июля подозреваемые в столице республики, угрожая огнестрельным оружием, похитили чиновника с целью получения солидного выкупа. На следующий день во время передачи части требуемой суммы в размере 30 млн рублей мужчины были задержаны, а министр – освобожден.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека организованной группой), пп. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении их меры пресечения в виде заключения под стражу.