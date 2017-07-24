Аэрофлот вошел в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира

Аэрофлот достиг важнейшего стратегического рубежа и официально вернулся в глобальную элиту гражданской авиации.

По данным авиационного издания Airline Business, Группа «Аэрофлот» по итогам 2016 года вышла на 18-е место по пассажиропотоку среди авиаперевозчиков всего мира.

Кроме того, Группа заняла 20-е место в общемировом списке по выполненному пассажирообороту.

Таким образом, Аэрофлот со значительным опережением выполнил ключевую задачу своей Стратегии развития до 2025 года – войти в топ-20 глобальных авиаперевозчиков по количеству перевезенных пассажиров.

Публикуя эти данные, авторитетное издание подчеркивает их прорывный характер и значительное улучшение состояния российского рынка авиаперевозок. Как отмечает Airline Business, «российские перевозчики продемонстрировали блестящее возвращение к прибыльности после удара, нанесенного колебаниями валютного курса и геополитическими вызовами».

В целом в мире количество перевезенных авиапассажиров возросло в 2016 году примерно на 6% и составило около 3,4 млрд, сообщает издание. Группа «Аэрофлот» за тот же период продемонстрировала рост на 10,3%, т.е. наращивала пассажиропоток темпами почти вдвое выше общемировых.

«Сегодня мы имеем возможность с гордостью объявить гражданам России и всему миру о том, что Аэрофлот официально возвратился в мировую элиту пассажирской авиации, – заявил генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев. – Спустя почти 30 лет мы восстанавливаем позиции одного из самых мощных игроков глобальной отрасли. Это не только повод для гордости и совершенно новый уровень бизнеса. Это – укрепление статуса России как великой авиационной державы, на что направлены все наши усилия как национального перевозчика».