Аэрофлот вошел в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира
Аэрофлот достиг важнейшего стратегического рубежа и официально вернулся в глобальную элиту гражданской авиации.
По данным авиационного издания Airline Business, Группа «Аэрофлот» по итогам 2016 года вышла на 18-е место по пассажиропотоку среди авиаперевозчиков всего мира.
Кроме того, Группа заняла 20-е место в общемировом списке по выполненному пассажирообороту.
Таким образом, Аэрофлот со значительным опережением выполнил ключевую задачу своей Стратегии развития до 2025 года – войти в топ-20 глобальных авиаперевозчиков по количеству перевезенных пассажиров.
Публикуя эти данные, авторитетное издание подчеркивает их прорывный характер и значительное улучшение состояния российского рынка авиаперевозок. Как отмечает Airline Business, «российские перевозчики продемонстрировали блестящее возвращение к прибыльности после удара, нанесенного колебаниями валютного курса и геополитическими вызовами».
В целом в мире количество перевезенных авиапассажиров возросло в 2016 году примерно на 6% и составило около 3,4 млрд, сообщает издание. Группа «Аэрофлот» за тот же период продемонстрировала рост на 10,3%, т.е. наращивала пассажиропоток темпами почти вдвое выше общемировых.
«Сегодня мы имеем возможность с гордостью объявить гражданам России и всему миру о том, что Аэрофлот официально возвратился в мировую элиту пассажирской авиации, – заявил генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев. – Спустя почти 30 лет мы восстанавливаем позиции одного из самых мощных игроков глобальной отрасли. Это не только повод для гордости и совершенно новый уровень бизнеса. Это – укрепление статуса России как великой авиационной державы, на что направлены все наши усилия как национального перевозчика».
«Шесть лет назад, когда мы принимали нашу Стратегию-2025, многие наши оппоненты уверяли, что в обозримом будущем ни одна российская авиакомпания не сможет пробиться в мировую элиту, – напомнил заместитель генерального директора ПАО «Аэрофлот» по стратегии и альянсам Джорджио Каллегари. – Теперь весь мир поставлен перед фактом: Аэрофлот не только уверенно вернулся в клуб крупнейших авиакомпаний мира, но и сделал это значительно раньше, чем изначально планировалось. Этому не помешали ни сложная ситуация в макроэкономике, ни антироссийские санкции».