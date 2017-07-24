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24.07.2017 11:37

Петржела: Никто из игроков «Зенита» не поздравил меня с днем рождения

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела, которому 20 июля исполнилось 64 года, рассказал о своих делах.

«Как мы говорим в Чехии, это уже не праздник, а соболезнование (смеётся). Близкие и знакомые меня поздравили. Из игроков «Зенита» меня никто не вспомнил. Я теперь советник президента клуба. Это уже не работа прямо в команде. Они меня повысили, но мне это не нравится. Для меня лучше было бы работать с ребятами, хотелось бы вернуться на скамейку. У меня много свободного времени, есть деньги, но я хочу быть с командой в раздевалке, выходить с ними на поле. Потому нынешняя работа меня не устраивает», – цитирует Петржелу «Спорт уик-энд» 24 июля.

Чешский футболист и тренер Властимил Петржела тренировал «Зенит» с 2003 по 2006 год. В 2003 году под его руководством петербургская команда выиграла серебряные медали чемпионата России.


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