СМИ: Москвичи предлагают обеспечить мобильную связь между станциями метро Петербурга

Московская компания «Максимателеком», которая строит Wi-Fi-сеть в петербургском метро, предложила мобильным операторам предоставлять связь и интернет на базе своей инфраструктуры на перегонах меду станциями.

Об этом 24 июля пишет «Коммерсантъ». Такое решение позволит решить проблему отсутствия сотовой связи и доступа к мобильному интернету в тоннелях. Сейчас с ней сталкиваются пользователи всех операторов, кроме «Мегафона», который запустил сеть в тоннелях в 2011 году.

В Tele2 сообщили, что рассматривают предложение, в «Билайне» отметили, что «пока не получали предложение, но готовы его рассмотреть». В МТС воздержались от комментариев, отметив, что по-прежнему рассматривают различные варианты обеспечения связи на перегонах петербургской подземки. При этом компания уже пользуется оборудованием «Максимателекома» в московском метро.

Напомним, Wi-Fi в вагонах поездов петербургской подземной железной дороги появился на зеленой, оранжевой и фиолетовой линиях. До конца 2017 года в метро обещают подключить все пять веток.