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24.07.2017 11:32
41 Комментариев

Чтоб «Деловые линии» жили на одну зарплату

Тысячи работников «Деловых линий» не в курсе, что только с части их зарплат перечислялись НДФЛ и социальные выплаты. Так что теперь они должны заплатить налоги. Но материалы проверки затерялись, а арбитраж об этом не предупредили.
Чтоб «Деловые линии» жили на одну зарплату
Официальный сайт компании "Деловые линии"

«Фонтанка» обратила внимание на решение Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти по заявлению ООО «Деловые линии» о признании недействительными итогов проверки налоговой службы. После которой Следственным комитетом Петербурга было возбуждено уголовное дело и арестованы 1,6 млрд на счетах компании. 

Потом за стомиллионную взятку был задержан начальник отдела «Запад» ГУСБ МВД РФ Тимченко. Затем в камере побывал и владелец тех же «Деловых линий» Богатиков. Компания возместила ущерб, что привело к прекращению уголовного преследования миллиардера. Но 12 июля в объемном документе арбитраж впервые отразил незаконную зарплатную схему, благодаря которой получали 100 млн рублей ежемесячного дохода. Другое дело, что 12 тысяч работников «Деловых линий» не знают, что они должны заплатить еще.

В первоисточнике – решении Арбитражного суда, – что толкнул «Фонтанку» на дальнейший сбор информации, есть главный для заявленной темы абзац: «В ходе анализа выписок по операциям на расчетных счетах ООО «Деловые линии» инспекцией установлено, что полученные от Общества денежные средства перечислялись в основном на расчетные счета… (далее идут многочисленные названия фирм) с назначением платежа «за оказание транспортных услуг». В дальнейшем денежные средства перечислялись… (далее идут названия десятков фирм). В дальнейшем денежные средства перечислялись организациям, имеющим названия «страховые»… (далее идут названия десятков фирм). В дальнейшем денежные средства перечислялись (далее идут названия банков) на счета работников ООО «Деловые линии» с назначением платежа «страховая выплата по договору»... Количество физических лиц – получателей денежных средств составило более десяти тысяч».

Последние три строчки и являются ключевыми. Дело в том, что если внимательно прочитать многостраничный документ, то понятно, как действовала невидимая зарплатная схема, к знакомой всем «конвертной» не имеющая отношения. А это напрямую касается 12 тысяч работников в 170 филиалах, в том числе и в Петербурге и Ленобласти, российского лидера перевозок сборных грузов «Деловые линии».

Вначале придется вспомнить, как публично развивалась эта история.

Не секрет, что 8 сентября 2016 года в Следственном комитете Петербурга возбуждается уголовное дело по части второй статьи 199 УК «Уклонение от уплаты налогов». Произошло это после того, как СК запросил то, о чем налоговая должна была давно уведомить сама, – результаты длительной выездной проверки Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 2 по Петербургу. В результате «Деловым линиям» были предъявлены недоимки по НДС за 2011 – 2013 годы в размере 515 млн рублей, недоимки по налогу на прибыль в размере 572 млн рублей и штрафы на общую сумму на 500 млн рублей. После чего 1,6 млрд рублей были арестованы на счетах «Деловых линий». Далее началась беготня по решению подковерных вопросов, закончившаяся ярким задержанием начальника отдела «Запад» ГУСБ МВД полковника Тимченко за попытку получения стомиллионной взятки за минимизацию налоговых претензий. Скандал отпугнул всех интересантов, а владелец «Деловых линий» Александр Богатиков, ушедший на постоянные больничные, попадает в федеральный розыск. 4 апреля 2017 года он является сам, проводит ночь в камере, и дело идет к финишу.

Дело в том, что по составу 199-й статьи предусмотрено: если виновный погасил финансовые претензии, то освобождается. К концу июня этого года в отношении Богатикова уголовное преследование исчезло.

«Фонтанке» же стало известно, что за новостями затерялись результаты проверки Управления «Ф» (банки, страховой сектор) Главного управления экономической безопасности МВД РФ, которые были отправлены в налоговую Петербурга, но по вызывающим вопросы в некоторых ведомствах техническим причинам документы не были включены в решение о привлечение к ответственности «Деловых линий».

Оперативниками были проведены обследования в «Деловых линиях». Был изъят даже ежедневник казначея Спициной с черной бухгалтерией. Скачан массив внутренней почты. Опрошены номинальные директора, выборочно сами рядовые сотрудники компании. Ряд этих материалов есть в распоряжении редакции. Тем не менее уместно привести короткий диалог журналиста и собеседника в центральном аппарате МВД.

– Я вам по почте могу накидать сотню страниц.

- А с вас потом не спросят? – спросил журналист.

– Так это никому теперь не нужно. Все порешали уже.

Эти документы и расшифровывают текст Арбитражного суда.

Начнем с того, что каждый взрослый знает немудреную арифметику: с его белого заработанного рубля он платит 13 копеек налогов. А работодатель платит 30 копеек с каждого же такого рубля, но как социальные взносы. Значит, 1 рубль + 30 копеек.

Но согласно выводам Управления «Ф», в «Деловых линиях» была разработана инновационная схема. Работник, действительно, получал на банковскую карту ту зарплату, которая оговаривалась при приеме на работу, но не знал нюанса: фактически зарплатой была треть от суммы, а остальные две трети приходили с подставных фирм, и он вообще не видел, а значит, и не понимал, от кого. (По желанию работник имеет право затребовать корешки, но кто же это делает сегодня...) Таким образом, он и платил 13 процентов только с трети зарплаты, а компания платила 30 процентов социалки с той же минимальной суммы.

Не надо быть опытным бухгалтером, чтобы подсчитать скрытую рентабельность. В «Деловых линиях» в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах занято около 12 тысяч человек. В среднем их зарплата – 45 тысяч рублей. Если платили с 15 тысяч, то с остальными 30 тысячами поступали хитрее.

Рубль отправлялся в виде подставных плат за услуги, в основном за транспортные услуги (читай отрывок арбитража в начале текста), которые при мощном транспортном обороте «Деловых линий» можно скрыть. Соответственно, с рубля получался НДС – 18 процентов. Так рубль зарплаты усыхает уже до 82 копеек. Но нельзя забывать стоимость транзита – бесплатно подставные компании не обслуживаются. А это примерно 5 копеек с рубля. Так подешевевший до 82 копеек рубль взрослеет до 87 копеек.

Дальше считайте сами – должен был заплатить 1,30, а получилось 87. Смотри на оптимизацию почти в 50 копеек с рубля. Говорят, схема действовала с 2009 по 2013 год, но проверка затронула только 2011 – 2013 годы.

Даже простые 30% от 30 тысяч – это уже было бы 9 тысяч. Умножив на 12 тысяч, получаем более 100 млн. Действительно, чтобы заработать на жизнь, надо работать. Но, чтобы разбогатеть, надо придумать что-то умнее.

Можно наоборот: если принять версию, что схема работала с 2009 по конец 2012 года, то бюджет недосчитался с выплат НДФЛ за 1,5 млрд рублей, по социальным позициям – более 3,5 млрд, а НДС после хитрых оплат за транспортные услуги вернули на сумму примерно в 2,3 млрд рублей.

Но это проблемы государства, а у самих работников тоже не все сладко в перспективе.

Если упростить пенсионные расчеты, то в соответствии с принятым в еще 2001 году Федеральным законом «О трудовых пенсиях в РФ» накопительную часть имели две категории граждан: 1953 – 1966 года рождения – 2%, а с 1967 года – 3 – 4%. Но с 2005 года первая категория перестала получать накопительную часть пенсии. И с 2015 года россияне моложе 1967 года рождения должны были выбрать один из двух вариантов: перевод накопительной части в негосударственный пенсионный фонд либо оставить все в общем бюджете. Для тех, кто выбрал первый вариант, будущая пенсия складывается из страховой и накопительной частей. Для вторых – только из страховой. Заметим, что при расчете учитывается трудовой стаж и сумма взносов, которую перечисляет работодатель за своего работника. Сумма взносов участвует в расчете баллов с учетом индексации.

Заодно у 12 тысяч работников получается побочный доход, с которого они не заплатили НДФЛ. Так люди потенциально теряют свою пенсию, и их обязанность платить НДФЛ никуда не девается.

При такой массовости история не всплыла, так как налоговая проверяет юридическое лицо, а не физиков. А если интересуется ими, то уж суммами более 600 тысяч рублей. «Фонтанке» известно, что за историю вопроса от работников «Деловых линий» поступило несколько десятков жалоб на эту схему, но так это же по всем 170 филиалам. Да и налоговому инспектору обыкновенному такой вес не поднять.

Алгоритм сворачивается в конце 2012 – начале 2013 года. Тут одной причины не существовало. Просто фискальные методы становятся суровее, а контроль над страховыми компаниями ужесточается.

Если возникает вопрос, зачем здесь «страховые» компании, то по документам того же Управления «Ф» видно, как деньги с этих компаний уходили по так называемым «договорам дожития». Хотя даже и договора-то не было. Без ведома работника присваивались номера на якобы договорах, мол, мы с тобой договорились, что если ты до такого-то числа доживешь, то получишь премию.

Остались лишь строчки арбитража: «Руководство ООО «Деловые линии» по цепочке вывода денежных средств получало суммы большие, чем официально выплачиваемые доходы по месту работы, отраженные в справках 2-НДФЛ».

Что касается владельцев компании «Деловые линии», которой в прошлом году исполнилось 15 лет, то изначально ее создали трое. Но аккуратный Игорь Богатырев уже продал свою долю с отсрочкой платежа, а гиперактивный Сергей Демидов вовлечен во внутренний конфликт с партнером Богатиковым. В свое время Демидов даже передал доверенность на управление своей доли так называемому юридическому спецназу «А1». Так что сегодня на хозяйстве остался лишь 39-летний Александр Богатиков. У него все правильно с интеллектом, может чуть импульсивный и не без высокомерия, но о финансовом весе доходчиво говорит его видимая часть личных активов.

Так, завистливые языки болтают, что в Петербурге он имеет три солидных дома в Стрельне, каждый оцениваемый в 50 млн рублей. Под Москвой усадьбу в 250 млн рублей. В Испании в пригороде Аликанте в поселке Торревьеха за ним 8 таунхаусов по 9 млн каждый, а в городке Кампоамор лишь две виллы с бассейнами по 130 млн. Раз приличное море рядом, то есть и океанская яхта в 65 футов под 200 млн. Что до автопарка, то начинается он с «Бентли Мульсан» и заканчивается серией «Порше».

Не исключено, что тот же Арбитраж именно это имел в виду, когда решил: «…Также установлено, что денежные средства, полученные через разветвленную цепочку взаиморасчетов с участием фирм с признаками «номинальной» деятельности и использования расчетных счетов туристических фирм выводятся на счета организаций – нерезидентов в иностранных банках».

Ввиду вышеизложенного прелестно читаются строки показаний руководителя Фарида Мадани: «…Я работаю генеральным директором ООО «Деловые линии» с момента создания компании, то есть с 2002 года… Мое рабочее место находится на 15-м этаже. В моем кабинете стоит мой рабочий стол, установлен мой компьютер в корпусе серебристого цвета. Программа "банк-клиент" на моем компьютере не установлена… Я не знаю, кто является в нашей организации системным администратором... Кабинет главного бухгалтера расположен на 11-м этаже, но в каком кабинете он работает, я не знаю...  Я не помню, чтобы я подписывал договор ООО «Деловые линии» на перечисление 85 млн рублей, но подтверждаю, что подпись моя… Данный договор мне представил неизвестный сотрудник юридического отдела ООО «Деловые линии», и установить его личность не представляется возможным».

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (41)
knctntn
24 июля 2017 г. 15:19
BrotherRabbit:
не понятно, отчего
Если граждане начнут конкретно из своего кошелька платить налоги, то они начнут спрашивать, а куда эти налоги идут. Что может привести к нежелательным для нынешней власти последствиям.
knctntn
24 июля 2017 г. 15:15
werius:
ничего не скажу
Расскажите про Адамант. Тут неделю назад у вас была заметка, что ФСБ проводит обыски. На следующий день открываю ссылку, а там уже извинения Фонтанки. Чего-то мне кажется, что там нечисто и в извинения не верю. Интуиция и анализ, основанный на имеющейся информации позволяют предполагать какую-то договоренность или занос, или силовое давление. Потому как — а кто бенефициар?
atf
24 июля 2017 г. 15:11
Веселый фотограф: Если счет есть (а таких уже большинство) то спишут в пять секунд под конец отчетного периода.
atf
24 июля 2017 г. 15:03
Tinatan: Претензии по работе к ним есть, точнее были т.к. отказались от их услуг. Конкретно в том что выставляли счет за оплату 2 раза. И отправителю и получателю. И носило это массовый характер, а не случайная ошибка. Обманывали получается всех — государство, работников и клиентов. Ну и поделом им, честным трудом сотни миллионов не заработаешь.
78212
24 июля 2017 г. 15:01
BrotherRabbit: http://www.aif.ru/dontknows/eternal/1163702
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