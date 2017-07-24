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24.07.2017 11:11

МВФ подтвердил прогноз роста ВВП России в 2017 году на уровне 1,4%

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает роста экономики России в 2017 году на 1,4%.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на июльское обновление бюллетеня «Перспективы развития мировой экономики» (World Economic Outlook). В 2018 году ВВП России, по мнению фонда, вырастет также на 1,4%. Обе оценки совпадают с апрельскими прогнозами. По итогам 2016 года МВФ оценивал снижение российского ВВП в 0,2%.

Также фонд подтвердил прогнозы роста мирового ВВП в 2017 году на уровне 3,5%, в 2018 году ‒ 3,6%. По итогам 2016 года рост мировой экономики, по оценке фонда, составил 3,1%.

 


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12.07.2017 13:43
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Теперь покупатели квартир в smart-комплексе «LEGENDA Героев» смогут воспользоваться выгодной ипотечной программой от «ПРОМСВЯЗЬБАНКА».
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12.07.2017 11:56
Программа лояльности Банка «Санкт-Петербург» получила две премии
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