МВФ подтвердил прогноз роста ВВП России в 2017 году на уровне 1,4%

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает роста экономики России в 2017 году на 1,4%.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на июльское обновление бюллетеня «Перспективы развития мировой экономики» (World Economic Outlook). В 2018 году ВВП России, по мнению фонда, вырастет также на 1,4%. Обе оценки совпадают с апрельскими прогнозами. По итогам 2016 года МВФ оценивал снижение российского ВВП в 0,2%.

Также фонд подтвердил прогнозы роста мирового ВВП в 2017 году на уровне 3,5%, в 2018 году ‒ 3,6%. По итогам 2016 года рост мировой экономики, по оценке фонда, составил 3,1%.