Минсельхоз предложил разработать систему скидок для товаров с истекающим сроком годности

Штрафы для магазинов за торговлю просроченными продуктами могут ужесточить, а товары, срок годности которых подходит к концу, разрешат продавать со скидкой.

Как пишет "Российская газета", с такой инициативой выступает Министерство сельского хозяйства России. Ситуация, когда супермаркеты торгуют просроченными продуктами и почти четверть из них идет на помойку, не дойдя до покупателей, требует кардинальных решений, полагают в ведомстве.

Минсельхоз хочет внести изменения в Закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ". В частности, разрешить продавцам реализовывать продукты, срок годности которых близок к окончанию, по более низким ценам. С другой стороны, сумма штрафов за наличие просрочки на магазинных полках должна вырасти. Сейчас за просрочку продавца могут оштрафовать на 3 – 10 тыс. рублей, а предпринимателя — на 10 – 20 тыс. рублей

Какой именно срок продукта можно считать "близким к окончанию срока годности", сейчас не определено. К тому же многое зависит не только от срока, но и от условий хранения.

Торговые сети должны получить право на реализацию продовольственных товаров, срок годности которых близок к окончанию, по ценам ниже заявленных ранее с применением акций и скидок. При этом, несмотря на то что понятие срока годности продукта закреплено в Гражданском кодексе, годность некоторых продуктов невозможно определить на глаз и вкус, для этого требуются специальные тесты.