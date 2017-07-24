Школа в новом жилом районе «Юнтолово» готова на 95%

«Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», приступила к завершающему этапу строительства школы на территории одного из крупнейших проектов в Санкт-Петербурге – новом жилом районе «Юнтолово».

Строительная готовность школы в новом жилом районе «Юнтолово» составляет 95%. Внутри здания завершаются чистовая отделка, ведутся электромонтажные и сантехнические работы. На участке рядом со школой завершаются работы по устройству наружных внутриплощадочных инженерных сетей, выполняется монтаж трубопровода системы отопления и горячего водоснабжения, а также выполняются работы по строительству школьного стадиона и благоустройству территории.

Школа общей площадью 23 680 кв. м рассчитана на 825 мест. Здание было спроектировано по индивидуальному архитектурному проекту. Для комфортного пребывания учащихся и повышения качества образовательного процесса учебные блоки для начальных и старших классов расположены в разных корпусах. Помимо классных комнат в трехэтажном здании школы разместились столовая на 400 посадочных мест, три зала для занятий спортом и хореографией, два бассейна (25-метровый и 10-метровый), медпункт, библиотека с читальным залом и просторный актовый зал.

Для физических упражнений на свежем воздухе организована спортивная зона, включающая футбольное поле с травяным покрытием, баскетбольную и волейбольную площадки, беговые дорожки с мягким покрытием, две площадки для настольного тенниса и полосу препятствий. Для учеников начальной школы предусмотрены детские игровые комплексы. Школьное учреждение адаптировано для маломобильных групп населения.



Александр Лелин, генеральный директор «Главстрой-СПб»: – Заботясь о создании комфортной среды проживания в проекте «Юнтолово», мы синхронизировали темпы возведения жилых объектов и образовательной инфраструктуры. Так, вместе с первыми очередями строительства домов был построен детский сад. В этом году мы сдаем школу. В 2018 году список учебных заведений района дополнит второй детский сад. В настоящий момент проектная документация по нему проходит государственную экспертизу. Мы рассчитываем, выйти на строительную площадку до конца этого года.

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