Прерванный сон петербурженки обошёлся коллекторам в 50 тысяч

Сотрудники петербургского агентства по взысканию долгов забыли о времени и сами стали должниками. Суд обязал их расплатиться за внеурочный звонок местной жительнице.

Как сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов Петербурга 24 июля, коллекторы из ООО «Константа» вовремя не посмотрели на часы и в непозволительное время напомнили петербурженке о её просроченных обязательствах. Женщина решила отстоять испорченный звонком выходной и обратилась за защитой в суд, подкрепив свои претензии детализацией входящих вызовов.

Голосовое сообщение в неположенное по закону время стоило «выбивателям долгов» 50 тысяч рублей. В такую сумму суд оценил нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц.

Сотрудники «Константы» не впервые перед судом отвечают за методы своей работы. Они уже оплачивали и ночные звонки, и излишнюю настырность.

В УФССП напомнили, что возвращать просроченные задолженности имеют право только 10 коллекторских агентств. Именно столько попало в соответствующий реестр с начала 2017 года, когда вступил в силу 230-й федеральный закон, регулирующий деятельность коллекторов. Граждане за это время успели подать на фирмы 1200 жалоб, результатом которых стали 29 административных дел. Нерассмотренными остались только семь из них.