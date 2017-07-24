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24.07.2017 10:35

В список наркотических растений включили мимозу, но не ту

Растение мимоза хостилис пополнило список наркотических по решению Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России. Впрочем, ведомство успокаивает: праздничные букеты на Восьмое марта вне опасности.

Оборот мимозы окажется вне закона с 25 июля, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк. Она успокоила россиян: растение с содержанием наркотического вещества не имеет ничего общего с различными сортами акации, которые появляются на прилавках цветочных магазинов к Международному женскому дню. Привычные желтые цветы, которые в народе именуют мимозой, на самом деле являются одной из разновидностей акации.

Вместе с мимозой в черный список попали 13 новых психоактивных соединений.

 


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