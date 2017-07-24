В список наркотических растений включили мимозу, но не ту
Растение мимоза хостилис пополнило список наркотических по решению Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России. Впрочем, ведомство успокаивает: праздничные букеты на Восьмое марта вне опасности.
Оборот мимозы окажется вне закона с 25 июля, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк. Она успокоила россиян: растение с содержанием наркотического вещества не имеет ничего общего с различными сортами акации, которые появляются на прилавках цветочных магазинов к Международному женскому дню. Привычные желтые цветы, которые в народе именуют мимозой, на самом деле являются одной из разновидностей акации.
Вместе с мимозой в черный список попали 13 новых психоактивных соединений.