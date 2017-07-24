В Приморском районе нашли помощника прокурора, лежащего без сознания

Помощник прокурора Калининского района Петербурга доставлен в НИИ скорой помощи с отравлением неизвестным веществом. Мужчину, лежащего возле парадной, нашли граждане. Сотрудник пока не может давать объяснения. Но уже сегодня ясно, что он не был пьян. Дальнейшее покажет экспертиза.

По информации «Фонтанки», около 14 часов 23 июля прохожие вызвали скорую помощь к дому №36 по Богатырскому проспекту. Там возле одной из парадных они увидели лежащим прилично одетого мужчину, от которого не пахло алкоголем. Неизвестный был без сознания.

Медики доставили мужчину в НИИ скорой помощи, где при нем обнаружили удостоверение на имя 27-летнего помощника прокурора Калининского района Бориса Адфименко. Вскоре медики направили в полицию Приморского района телефонограмму, в которой указали, что у сотрудника острое парентеральное отравление неизвестным веществом депримирующего действия.

По данным нашего издания, полицейские просмотрели кадры камер видеонаблюдения возле места происшествия и увидели, что потерпевший шел со стороны Планерной улицы, шатался, держался руками за голову. В данный момент он еще не может говорить, поэтому даже неизвестно, как сотрудник прокуратуры попал в воскресенье на Богатырский проспект, проживая на Лиговском.

В ближайшее время экспертиза должна показать, отравили ли помощника прокурора, или произошедшее – воздействие наркотических веществ.