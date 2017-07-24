Эксперты рассказали, сколько стоят автомобили с пробегом в Петербурге

Средняя цена подержанной машины в городе на Неве составляет около 690 тысяч рублей. Это на семь процентов больше, чем в первые 6 месяцев 2016-го.

В тройку лидеров продаж автомобилей с пробегом в Петербурге входят Volkswagen, Lada и Mercedes. В целом по России это тройка лидеров по запросам на новые машины.

Дороже всего машины с пробегом обходятся в Москве и области (более 800 тысяч рублей). Дешевле – на Урале (средняя цена составляет около 450 тысяч рублей).

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