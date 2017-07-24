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11:15 24.07.2017
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МВФ подтвердил прогноз роста ВВП России в 2017 году на уровне 1,4%
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Минсельхоз предложил разработать систему скидок для товаров с истекающим сроком годности
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В список наркотических растений включили мимозу, но не ту
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09:57
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09:33
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Тонувшего в Обводном канале петербуржца спасли сотрудники МЧС
09:17
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09:09
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09:01
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СК выясняет, как погиб мужчина, повешенный над железной дорогой
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24.07.2017 10:11

Эксперты рассказали, сколько стоят автомобили с пробегом в Петербурге

Средняя цена подержанной машины в городе на Неве составляет около 690 тысяч рублей. Это на семь процентов больше, чем в первые 6 месяцев 2016-го.

В тройку лидеров продаж автомобилей с пробегом в Петербурге входят Volkswagen, Lada и Mercedes. В целом по России это тройка лидеров по запросам на новые машины.
Дороже всего машины с пробегом обходятся в Москве и области (более 800 тысяч рублей). Дешевле – на Урале (средняя цена составляет около 450 тысяч рублей).

Подробности читайте на «Водителе Петербурга».

 

 


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22.05.2017 14:05
Четвертый сервис по замене масла открывает свои двери для автолюбителей
Замена масла в двигателе является самой приоритетной задачей по техническому обслуживанию автомобиля для любого автовладельца, ведь именно двигатель является сердцем автомобиля. Доверить эту на первый взгляд не сложную, но требующую опыта процедуру можно с уверенностью мастерам SPOT.
«Строительный трест»
04.05.2017 17:25
Для клиентов «Строительного треста» ипотека в рублях снижена до 10,25%
«РоссельхозБанк» снизил ипотечную ставку для покупателей квартир в строящихся жилых комплексах компании «Строительный трест» до 10,25% годовых.
«Банк «Санкт-Петербург»
28.10.2016 17:54
Новый сервис по заказу полисов ОСАГО запущен Банком «Санкт-Петербург»
Банк «Санкт-Петербург» совместно с компанией «Гамбит» создал уникальный интернет-портал www.bspbins.ru.На нем любой житель Петербурга может рассчитать и оформить полис ОСАГО.
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«Я же никогда ничего не выигрывал. Когда мне позвонили из банка, я подумал, что это сон», – рассказал Кирилл, сотрудник метрополитена, который выиграл главный приз в акции Банка «Санкт-Петербург» «Яркая машина за яркую карту».
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Ночью 01 октября на улице Ушинского, злоумышленники попытались угнать сразу два автомобиля
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