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24.07.2017 10:04

Упорный доброжелатель четырежды предупредил о бомбе у шалаша Ленина в Разливе

Настойчивый телефонный хулиган обеспечил участие полиции в соревнованиях по триатлону в Курортном районе Петербурга. Пока полторы тысячи человек ждали начала стартов, силовики просеивали песок в поисках бомбы.

Как стало известно «Фонтанке», первое «предупреждение» поступило в службу «112» с телефона 63-летнего приезжего из Азербайджана в половине десятого утра 23 июля. С операторами мужчина знакомиться не пожелал и сразу рассказал об опасности, нависшей над спортсменами в Сестрорецке. По его словам, на берегу озера Разлив, что по дороге к шалашу Ленина, зарыта бомба. Сдетонирует устройство дважды, пояснил он: в два и в четыре часа пополудни.

Зная, что по указанному адресу согласованы соревнования по триатлону, на которые заявлено около полутора тысяч участников, полицейские незамедлительно поехали проверять побережье. На месте застали две сотни отдыхающих, которых пришлось вывести из зоны потенциальной опасности. Следующие четыре часа специалисты осматривали берег в поисках бомбы. За это время информированный «доброжелатель» напомнил о себе ещё трижды. Всё по тому же телефону «112» он торопил с поисками взрывного устройства в полдень, потом через сорок пять минут и за десять минут до времени взрыва. Бомбу полицейские не нашли, как не нашли и настойчивого собеседника. Выяснилось, что владельца номера его дочь не видела больше года и не знает, у кого сейчас может быть сим-карта.

Ещё дважды и с тем же отрицательным результатом полицейским пришлось выезжать в центр города, куда их отправляли скучающие воскресным вечером горожане. За час до полуночи звонивший с уличного телефона на Садовой мужчина пригрозил «взорвать всё» на Сенной площади. О взрывном устройстве в ТРК «ПИК» предупредили ещё через час уже с другого таксофона – на Невском проспекте. На поиски бомбы неизвестный дал две минуты, которые якобы остались до взрыва. Ничего опасного полицейские так и не нашли, но 120 человек остались без кино и ночных развлечений в торговом комплексе.

 

 


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