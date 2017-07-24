Смертник взорвался в Кабуле: 24 погибших

В Кабуле неподалеку от дома второго вице-премьера Афганистана Мохаммада Мохакика в автомобиле взорвался смертник.

Как сообщает 24 июля МВД страны, погибли 24 человека, еще 42 получили ранения. Все пострадавшие — мирные жители.

Боевики радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за случившееся.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ), ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние «Исламского государства» (запрещенной в РФ террористической организации).