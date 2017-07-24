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24.07.2017 09:41

Смертник взорвался в Кабуле: 24 погибших

В Кабуле неподалеку от дома второго вице-премьера Афганистана Мохаммада Мохакика в автомобиле взорвался смертник.

Как сообщает 24 июля МВД страны, погибли 24 человека, еще 42 получили ранения. Все пострадавшие — мирные жители.

Боевики радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за случившееся.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ), ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние «Исламского государства» (запрещенной в РФ террористической организации).

 

 

Источник: "Коммерсантъ"


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Летом, в пору преображения и пляжного сезона, хотите выглядеть сногсшибательно? Уже действуете или все еще откладываете? Нет времени, работа, другие дела, планы. Бесплатный купон на эпиляцию – ваш стимул к действию.
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