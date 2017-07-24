Тонувшего в Обводном канале петербуржца спасли сотрудники МЧС

В ночное купание местного жителя в центре Петербурга пришлось вмешаться спасателям: мужчина не смог самостоятельно выбраться на берег.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по городу, спасателей на набережную Обводного канала в три часа ночи 24 июля вызвали прохожие, заметившие бедственное положение пловца. Не ясно, где именно он нырнул в воду и как долго продолжались водные процедуры, но к этому времени мужчина уже начал тонуть.

Выбраться на землю незадачливому купальщику помогали два пожарных расчёта. Чтобы вытащить из воды переоценившего свои силы человека, спасателям пришлось использовать верёвку и пожарную лестницу-палку.

Незадолго до этого сотрудники МЧС уберегли от прыжка молодого человека на вантовом мосту. Отговаривать его от рокового шага спасателям помогали полицейские.