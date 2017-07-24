Минкульт предложил обложить авторским сбором «умные» часы

Министерство культуры РФ подготовило поправки в постановление правительства об авторском сборе. Чиновники предложили включить «умные» часы в список ввозимого оборудования, с которого можно взимать авторский сбор, а цифровые видеокамеры исключить.

Об этом 24 июля сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на «Ведомости». По информации издания, проект находится на заключительной стадии согласования, в ближайшее время министерство внесет поправки на рассмотрение в правительство.

Авторский сбор взимает Российский союз правообладателей (РСП), который возглавляет режиссер Никита Михалков. Представитель РСП отказался от комментариев изданию.

Сейчас сбор авторских отчислений с продажи электронных носителей составляет 1% от таможенной стоимости техники.

Ранее гендиректор РСП Андрей Кричевский говорил, что «умные» часы в числе нового оборудования для воспроизведения музыки и видео должны войти в перечень для уплаты авторского сбора. В результате устройства могут подорожать.