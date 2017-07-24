По факту деформации перекрытий в доме на Каменноостровском возбудили дело

Уголовным делом закончился ремонт в квартире дома 57 на Каменноостровском проспекте в Петроградском районе, в результате которого в здании деформировались перекрытия между этажами. Следствие квалифицировало случившееся как нарушение правил безопасности при ведении строительных работ.

Как сообщила 24 июля прокуратура Петербурга, перекрытия четырех этажей повела за собой обрушившаяся несущая колонна в квартире. Трещины в доме образовались со второго по четвертый этаж. Также зафиксирован прогиб потолка квартиры второго этажа и, соответственно, пола на третьем.

«Прокуратура Петроградского района даст принципиальную оценку действиям как жилищных органов, так и должностных лиц органов государственной власти при реализации контрольной функции за осуществлением строительства и реконструкции по этому адресу», – добавили в надзорном ведомстве.

В жилищном комитете Смольного «Фонтанке» рассказали, что аварийное здание отключили от электричества, газа и воды. 15 жильцов дома на время разместили в маневренном фонде в доме 28 по улице Красного Курсанта.

Двадцать жильцов дома 1910 года постройки эвакуировали вечером 22 июля. Люди винят в случившемся нового соседа, который выкупил коммуналку на втором этаже и будто бы снес все перекрытия, в том числе капитальные.