СМИ: ЕС не хочет пострадать из-за новых антироссийских санкций США

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал европейских парламентариев как можно скорее обсудить возможный ответ Евросоюза на принятие США новых санкций в отношении России, которые могут затронуть интересы ЕС.

Об этом 24 июля пишет газета The Financial Times, которая ознакомилась с подготовленным на заседании Еврокомиссии документом.

В записке излагается несколько вариантов возможной реакции Европы. Один из них предполагает потребовать от американского президента Дональда Трампа «публичное или письменное заверение», что вводимые санкции не будут затрагивать интересы ЕС и противоречить им.

Другой ответ — признать недействительными на территории Евросоюза те ограничения Вашингтона, которые не соответствуют политике и интересам европейских стран, в частности, деятельности находящихся в Европе энергетических компаний, у которых есть совместные с Россией проекты. Взамен предлагается принять «ответные меры, которые отвечают требованиям ВТО».

Согласно тексту обращения Юнкера, подготовленному к заседанию Еврокомиссии, которое должно пройти в среду, 26 июля, Брюссель «должен быть готов к действиям в ближайшие дни», если санкции США «будут приняты без учета обеспокоенности ЕС».

Законопроект о введении новых санкций против России и Ирана был одобрен американским сенатом еще в середине июня, однако после этого его прохождение по остальным инстанциям — в Палате представителей — застопорилось. Американское правительство критиковало документ за то, что он «недопустимо ограничивает полномочия президента США в вопросе санкций»: речь идет о введении обязательного одобрения конгрессом решения главы государства о смягчении или снятии санкций с Тегерана или Москвы.

В середине июля в Палату представителей внесли новую версию законопроекта, которая смягчила пункт относительно полномочий президента. В субботу, 22 июля, сенат и Палата представителей достигли окончательного соглашения по законопроекту.

Новый проект санкций поддерживает и президент США Дональд Трамп, сообщила в воскресенье, 23 июля, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Окончательное голосование по законопроекту намечено на вторник, 25 июля

Ранее Европейский союз уже выражал обеспокоенность по поводу нового законопроекта конгресса США, который предполагает введение новых санкций в отношении России и Ирана. Представитель ЕС в заявлении, с которым ознакомился Reuters, отметил, что Брюссель предупредил Вашингтон о возможных «широких и неизбирательных», а также «непредвиденных последствиях», которые могут возникнуть в случае одобрения нового пакета санкций. По словам представителя политического блока, ограничения могут коснуться «усилий ЕС по диверсификации источников энергии из России».