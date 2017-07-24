Петербуржцу не дали прыгнуть с вантового моста

Полчаса понадобилось петербургским спасателям, чтобы найти нужные слова и отговорить молодого человека от прыжка с Большого Обуховского моста в ночь на 24 июля.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, балансирующего за перилами моста мужчину заметили прохожие, которые и вызвали спасателей в 2:10 ночи. Также к переправе подъехали полицейские и медики.

Виновник переполоха грозился прыгнуть и наотрез отказывался спускаться с опасной высоты. Снять его с моста удалось только через тридцать минут совместных уговоров. К этому времени на земле парня ждали не только врачи, спасатели и полиция, но и родственники. Последние и забрали 22-летнего любителя высоты. О причинах, заставивших его перебраться за перила вантового моста, он расскажет не только родне, но и психиатрам.