Возле детского сада на Луначарского нашли обугленное тело в костре

Полицейские выясняют обстоятельства смерти человека, обгоревшие останки которого 23 июля обнаружил во дворе житель Выборгского района Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», скорую и пожарных к дому №62/2 по проспекту Луначарского вызвал мужчина, в начале восьмого утра гулявший с собакой. В догорающей куче мусора между девятиэтажкой и детским садом он разглядел силуэт человека.

Приехавшие медики ничем помочь уже не могли и только констатировали смерть. Останки передали судмедэкспертам, чтобы определить точную причину смерти и пол погибшего.

Как неизвестный оказался в костре, устанавливают полицейские.