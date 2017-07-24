«Закон Яровой» противоречит стандартам ЕС: российских операторов ждут огромные штрафы

Институт исследования интернета (ИИИ) изучил новый регламент Евросоюза о защите данных и пришел к выводу, что российский «закон Яровой» не соответствует обновленным европейским стандартам, которые вступят в силу в 2018 году.

Эксперты предупредили, что это может привести к выплате российскими операторами штрафов в размере 45 миллиардов рублей, пишет 24 июля газета «Ведомости».

В ИИИ уточняют, что регламент ЕС позволяет хранить данные пользователей из европейских стран лишь с разрешения спецслужб, однако в российском пакете антитеррористических законов отсутствуют нормы, ограничивающие либо запрещающие хранение трафика иностранных граждан. И в случае вступления «закона Яровой» в силу такие нарушения будут неизбежны — в России живут и пользуются местными услугами связи европейские граждане — и на операторов связи будут налагаться штрафы.