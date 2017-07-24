Шесть расчетов тушили пожар в Веселом Поселке
Серьезный пожар тушили минувшей ночью в Невском районе, сообщает ГУ МЧС по Петербургу.
Как сообщили в пресс-службе, 24 июля в 00.30 огнеборцев вызвали на улицу Тельмана, 12. В двухэтажном расселенном здании горел строительный мусор на площади 100 квадратных метров. С возгоранием, которому присвоили повышенный номер сложности 1-бис, боролись 6 пожарных расчетов.
Информация о пострадавших не поступала.
Справка:
Повышенный номер сложности 1-Бис присваивается пожару в том случае, если огнеборцам не хватает сил и средств. Всего существует пять категорий пожаров.