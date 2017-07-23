СМИ узнали причину смерти первого советского миллионера Артема Тарасова

Один из самых известных участников кооперативного движения в СССР конца 1980-х годов предприниматель Артем Тарасов, о смерти которого стало известно утром 23 июля, скончался у себя дома в Москве от пневмонии, сообщает "Российская газета" со ссылкой на источники, знавшие бизнесмена.

По словам собеседников газеты, когда Тарасов заболел, то пытался лечиться самостоятельно. Сегодня друг Тарасова, который принес ему лекарство, обнаружил, что предприниматель скончался.

В пресс-службе партии "Яблоко", от которой Тарасов в 2016 году выдвигался в депутаты Госдумы, ранее сообщили, что о причине смерти, дате и месте прощания семья Тарасова сообщит в понедельник.

Тарасов родился в Москве 4 июля 1950 года. В 1989 году был избран вице-президентом Союза объединенных кооперативов СССР, в 1990 году – народным депутатом РСФСР. Он – первый советский предприниматель, который легально стал миллионером.

Официально он стал миллионером, когда по решению возглавляемого им кооператива "Техника" в январе 1989 года ему была выписана заработная плата в 3 млн рублей из прибыли кооператива. Он заплатил сотни тысяч рублей налогов. Такую же зарплату получил и его заместитель, который, будучи членом КПСС, уплатил с заработка членские взносы в партию, отдав положенные 3% – 90 тысяч рублей. В то время средняя зарплата в СССР составляла 120 рублей в месяц.

В 1993 году был избран депутатом Государственной Думы первого созыва по Центральному одномандатному избирательному округу Москвы. В 1996 году выдвигался на должность президента России, однако не был зарегистрирован Центральной избирательной комиссией РФ.