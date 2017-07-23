Сотрудников скорой в Кирове избил пациент

В Кирове нетрезвый мужчина напал на сотрудников Скорой помощи и оскорбил сотрудника Росгвардии.

Как пишет областное СУ СК, по версии следствия, утром 23 июля кировчанин, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, вызвал скорую, сообщив, что у него травма ноги. Приехавшие медики оказали ему первую помощь и предложили отправиться в больницу. В дороге, находясь в салоне скорой, мужчина ударил двух медиков и водителя.

На место прибыли сотрудники Следственного комитета, полиция и Росгвардия. В ходе выяснения обстоятельств мужчина оскорбил сотрудника Росгвардии.

Подозреваемый задержан. СУ СК РФ по Кировской области возбудило уголовное дело в отношении кировчанина по статье 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»).