Три человека в Коми погибли из-за отравления суррогатным алкоголем

Три человека погибли, двое пострадали в результате отравления спиртосодержащей продукцией в селе Черемуховка Прилузского района Коми, сообщает 23 июля ИА FlashNord со ссылкой на региональное управление СКР.

Инцидент произошел еще 17 июля. Мужчины строили для местного предпринимателя жилой дом. На участке в бытовке стояла бочка с техническим спиртом, который, как предупреждал заказчик строительства, употреблять нельзя. Несмотря на предупреждение, мужчины разлили жидкость по полуторалитровым бутылкам и выпили.

Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, химико-токсикологическое исследование показало отравление метиловым спиртом.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».