СМИ: В Ираке уничтожен «глава полиции» ИГ

Три высокопоставленных главаря «Исламского государства» были уничтожены под Мосулом, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление иракского народного ополчения.

«Бойцам удалось опознать тела террористов, убитых в западном Мосуле 20 июля во время попытки пробраться в тыл ополченцев, и это Абу Иман, руководивший так называемой «исламской полицией» в Телль-Афаре, Абу Абд Заизия, отвечавший за вербовку смертников, а также Насер Абдалла Ходер аль-Бадрани, планировавший деятельность подпольных ячеек ИГ», — говорится в заявлении.

16 июня Минобороны России заявило, что, вероятно, ликвидировало аль-Багдади. Однако в ведомстве подчеркнули, что эта информация еще проверяется по различным каналам.

Позже глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Абу Бакр аль-Багдади, предположительно, жив.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.