EASA выпустила экстренный бюллетень о проверке «Сухой Суперджет 100»

Европейское агентство по безопасности полетов EASA опубликовало бюллетень с предписанием срочно проверить задний лонжерон горизонтального стабилизатора всех самолетов Сухой Суперджет 100. Документ выложен на сайте организации. Он предписывает провести проверку до завершения 1300 полетных циклов или в течение 7 дней после публикации этого документа, в зависимости от того, что наступит раньше.

Причиной выпуска бюллетеня стали обнаруженные во время техобслуживания трещины в заднем ланжероне горизонтального стабилизатора между нервюрами 0, 1 и 2. Эти трещины, не будучи ликвидированными, могут повлиять на структурную целостность горизонтального стабилизатора.

В случае обнаружения любой трещины, сбоя застежки или коррозии EASA просит перед следующим рейсом связаться с "Гражданскими самолетами Сухого" для получения утвержденных инструкций по ремонту для поврежденных частей.

Напомним, в декабре 2016 года Росавиация приостановила эксплуатацию нескольких самолетов Сухой Суперджет 100. Причиной был дефект «проушин верхних и нижних поясов установочных узлов стабилизатора». Эксперты тогда поясняли, что опасности для ежедневных полетов нет, однако в ведомстве решили оставить на земле даже те самолеты, где было лишь подозрение на наличие таких дефектов.

Самолет Сухой Суперджет 100 был разработан в России и выполнил свой первый полет в 2008 году. Самолет получил сертификат типа EASA в 2012 году. По данным из открытых источников, с момента первого полета до 19 июля 2017 года было собрано 135 самолетов, из которых летает 97.