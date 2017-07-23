Главе Роспотребнадзора пожаловались на дорогие презервативы

Участник молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» пожаловался главе Роспотребнадзора Анне Поповой на высокую стоимость презервативов. Об этом сообщает РИА Новости.

В ответ чиновница пообещала передать жалобу руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС). «Я услышала. Завтра с утра я начну свой рабочий день со звонков Игорю Юрьевичу Артемьеву», — заявила руководитель Роспотребнадзора.

По словам Поповой, которые приводит ТАСС, может быть рассмотрена инициатива о том, чтобы вместе с контрацептивами при продаже предлагать в аптеке информационные материалы о ВИЧ-инфекции.

В апреле этого года сообщалось, что правительство поручило ФАС, Минпромторгу, Росздравнадзору и Минздраву проработать вопрос о механизмах снижения цен на медизделия, применяемые в качестве барьерных контрацептивов. Это одно из положений плана мероприятий по реализации госстратегии противодействия распространению ВИЧ до 2020 года. Выполнить поручение необходимо к третьему кварталу 2017-го.

В мае ФАС заявила, что начала анализ рынка контрацептивов с этой целью.

Форум «Территория смыслов на Клязьме» стартовал 27 июня во Владимирской области и продлится по 20 августа. Планируется, что в нем примут участие семь тысяч молодых специалистов в разных сферах.