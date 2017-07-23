«Золото» Международной математической олимпиады взял петербургский школьник

Призерами 58-й Международной математической олимпиады в Рио-де-Жанейро стали шесть российских математиков – все члены национальной сборной РФ. Награждение прошло 23 июля.

На олимпиаде российские старшеклассники заработали одну золотую медаль, три серебряных и две бронзовых.

Лучший результат показал петербуржец Михаил Иванов – ученик физико-математического лицея №239. У него золотая медаль и 14 место в индивидуальном зачете. Еще один петербуржец, Кирилл Тыщук из той же 239-й гимназии, завоевал одну из серебряных медалей. Остальные медалисты – из Рыбинска, Новосибирска и Москвы.

Лидером соревнований стала сборная Южной Кореи, все участники которой были отмечены золотыми медалями.