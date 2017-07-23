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23.07.2017 20:11

Футболист «Динамо» получил сотрясение мозга в матче с «Уралом»

Полузащитник московского «Динамо» Самба Соу получил сотрясение мозга в матче второго тура российской футбольной премьер-лиги с екатеринбургским «Уралом». Об этом сообщается на странице бело-голубых в Twitter.

«Самба Соу находится в сознании. У него сотрясение мозга. Врачи работают. Здоровья, Самба!» — говорится в посте.

Хавбек получил травму в результате столкновения с одноклубником Себастьяном Хольменом на 31-й минуте встречи. Соу потерял сознание и покинул поле на носилках.

Встреча между «Динамо» и «Уралом» прошла в воскресенье, 23 июля, на «Арене Химки» и завершилась со счетом 1:0 в пользу екатеринбургского клуба. Единственный мяч на 89-й минуте забил Георгий Чантурия.

Источник: "Лента.ру"


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