Замглаву приставов Ленобласти пока не арестовали

Сторона защиты собирает документы о состоянии здоровья замглавы приставов Ленобласти Станислава Румянцева. В связи с этим рассмотрение ходатайства об избрании ему меры пресечения отложено до 26 июля.

Как сообщает пресс-служба горсуда, 23 июля Василеостровский районный суд принял решение отложить на 72 часа рассмотрение ходатайства следствия о заключении под стражу Румянцева. Новое заседание состоится в 12:30 26 июля.

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Напомним, замглавы УФССП Ленобласти подозревается по статье 290 УК РФ (Взятка в крупном размере). Его задержали 21 июля оперативники отдела "М" Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти, при этом он отказался отдать контрразведчикам телефон и служебное удостоверение, позже объяснив это тем, что 20 июля он отпраздновал свой 51 день рождения. По информации "Фонтанки", Румянцев мог оказывать давление на представителей арендодателей, у которых областные приставы в БЦ "Сенатор" на Васильевском острове снимают помещения. По предварительной версии, в обмен на договор аренды замруководителя бесплатно пользовался парковочными местами.