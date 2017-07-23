Глава Роспотребнадзора: в России нужны уроки гигиенического просвещения

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что для профилактики ВИЧ среди молодежи нужно проводить не отдельные уроки полового воспитания, а комплексное информирование о защите от различных инфекций, передает РИА «Новости».

Об этом она сказала на молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме» во Владимирской области.

«Я бы говорила не о том, что надо уроки какие-то делать. Я бы говорила о том, что надо заниматься гигиеническим воспитанием, нужно рассказывать людям, как не заболеть — любыми инфекциями. У каждой инфекции есть свой способ передачи… Главное — донести, как сохранить свое здоровье», — заявила Попова.

Она добавила, что даже культура мытья рук в России в настоящее время очень низка.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала Кемерово, Новосибирск, Иркутск и Екатеринбург лидерами по числу заражений ВИЧ в России.