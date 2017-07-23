СК выясняет, как погиб мужчина, повешенный над железной дорогой

По факту гибели молодого человека над железнодорожными путями у Хасанской улицы в Петербурге проводится доследственная проверка.

Как сообщает 23 июля Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ, личность и обстоятельства гибели молодого человека пока не известны.

Напомним, повешенное над путями тело (видео) заметили сотрудники магазина на Хасанской улице, 17, ещё в семь часов утра 23 июля. Из-за того, что на линии постоянно шли поезда, обесточить участок и снять мертвеца удалось только около двух часов дня.

"В настоящее время осмотр места происшествия и тела произведен. Назначена судебно-медицинская экспертиза", – сообщает СК.