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23.07.2017 18:30
1 Комментариев

Белый дом: Трамп поддержит законопроект о санкциях в отношении России

Президент США Дональд Трамп поддержит законопроект, который вводит новые санкции в отношении России, Ирана и КНДР, заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, передает ABC.

«Администрация поддерживает жесткую позицию по отношению к России, в частности, в отношении введения этих санкций», — сказала она.

По ее словам, оригинальный текст законопроекта был плохо прописан, однако после внесения изменений американская администрация поддержала данную инициативу.

Ранее сообщалось, что сенат США может не поддержать объединение санкций против Москвы, Тегерана и Пхеньяна.

Источник: «Газета.Ru»


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комментарии пользователей (1)
krasnonosov
23 июля 2017 г. 19:33
Почему госизменники, поднявшие бокалы с шампанским и аплодировавшие избранию Президента США до сих пор сидят в госдуре, а не на тюремных шконках?
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