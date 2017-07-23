Силкин: для Манчини работа в «Зените» — вызов

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказал мнение о перспективах Роберто Манчини на посту петербургского «Зенита».

«Все зависит от того, как будет играть команда под его руководством, каких добьется результатов. Если «Зенит» будет побеждать и завоевывать трофеи, уверен, итальянцу предложат новый контракт. Понятно, что в российский чемпионат сложно заманить квалифицированного иностранного специалиста, поэтому зарплата, конечно, играет весомую роль. Тем не менее, работа в «Зените» — вызов для Манчини. Результаты, которые он покажет здесь, сильно скажутся на его репутации. Провал в «Зените» сильно ударит по его карьере», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Газеты.ru».