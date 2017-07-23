Московский главк по-своему оценил число участников марша «За свободный интернет»
В Москве 23 июля прошел согласованный с властями марш «За свободный интернет». Разные стороны, как водится, по-разному оценивают число его участников.
По данным пресс-службы ГУ МВД России по Москве, в шествии от Страстного бульвара приняли участие около 800 человек. Полиция и Росгвардия обеспечивали охрану общественного порядка и безопасности, отмечается в сообщении.
Заявленное организаторами число участников акции составляет 10 тысяч человек. Судя по кадрам с места событий, в марше действительно принимают участие несколько тысяч горожан, пишет NEWSru.com.
Телеканала «Дождь» сообщил, что были задержаны по меньшей мере два человека.
Плакаты в поддержку математика Богатова и за свободу интернета pic.twitter.com/IUl7dk71yl
— Katja Kuznetsova (@KuznetsovaKatja) 23 июля 2017 г.