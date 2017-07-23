Прокуратура начала проверку по факту задержек авиарейсов из Турции в Москву

Транспортная прокуратура 23 июля приступила к проверке по факту задержки двух рейсов авиакомпании IFly из Турции в Москву, сообщили представители Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, передает агентство городских новостей «Москва».

«Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводит проверку в связи с задержками авиакомпанией IFly авиарейсов. Установлено, что авиарейс № 9135 сообщением Москва – Бодрум от 22 июля 2017 года задержан на 16 часов, авиарейс № 9117 сообщением Москва – Анталья от 23 июля 2017 года задержан на 6 часов», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что особое внимание при проверке уделяется соблюдению прав пассажиров. Рассматривается вопрос о возбуждении административного дела по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП России (нарушение лицензионного законодательства в связи с задержкой рейса).

Ранее в аэропорту Турции сообщили, что самолет из Москвы не вылетел за россиянами в Бодруме.