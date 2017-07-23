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Общество
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23.07.2017 16:17

В Госдуме предлагают штрафовать соцсети на 50 млн руб. за отказ удалять информацию

Государственная дума осенью рассмотрит законопроект об обязанности операторов социальной сети удалять по заявлению пользователей информацию, направленную на пропаганду войны, разжигание ненависти и вражды, а также недостоверные данные, порочащие честь и достоинство другого лица.

«Уверен, что такой закон необходим. Государству давно пора влиять на информационные потоки внутри социальных сетей, которые иногда превосходят по охвату средства массовой информации», — сказал 23 июля в интервью агентству FlashNord один из авторов проекта депутат Сергей Боярский.

По его словам, идеальный вариант, когда на жалобу пользователя о недостоверной информации социальная сеть будет оперативно реагировать, блокируя доступ к ней до решения суда.

«Если вы увидели порочащую вашу честь и достоинство информацию, вы вправе обратиться в суд. Факт этого обращения будет сигналом о серьезности ваших намерений, на который оператору придётся обратить внимание. В противном случае предусмотрен административный штраф в размере от 30 до 50 миллионов рублей», — сказал С.Боярский.

Он также привел опыт европейских стран. В частности, по его словам, в Германии на блокировку информации в социальных сетях отводятся сутки, а штраф достигает 50 миллионов евро.

С.Боярский добавил, что в настоящее время разработчики законопроекта взяли время на его доработку. «Сейчас мы взяли время на доработку. Несколько концептуальных моментов требуют, на мой взгляд, уточнения. Мы учтём мнение экспертов, замечания правового управления Госдумы, профильного комитета, а в сентябре вернёмся к обсуждению», — добавил он.


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www.aeroflot.ru
21.07.2017 12:00
Аэрофлот расширяет систему поощрения командиров воздушных судов
С 1 октября 2017 года Аэрофлот вводит дополнительную систему поощрения пилотов. Ежеквартально по результатам работы в предыдущем квартале и в порядке ст. 191 Трудового кодекса РФ за добросовестную, продолжительную и безупречную работу будет выплачиваться...
Фото: пресс-служба авиакомпании «Победа»
20.07.2017 09:00
«Победа» зовет влюбленных в небо
Авиакомпания «Победа» начинает набирать сотрудников в Санкт-Петербурге. На работу приглашают тех, кто хочет стать бортпроводником.
18.07.2017 17:23
Компания Л1 подвела итоги первого полугодия
Первая половина 2017 года, особенно его начало, по признанию многих застройщиков стала провальной в плане продаж. Компания Л1 оказался одним из немногих девелоперов, кто не только не почувствовал падения спроса, а, напротив, отметил увеличение продаж.
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