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ЖКХ
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23.07.2017 16:20

Жилищники в Петербурге оригинально «исправили» нарушения перед инспекцией активистов

Несколько общественных движений в субботу проверили состояние ЖКХ и благоустройства окрестностей площади Тургенева в центре Петербурга. Выявлены и зафиксированы несколько сотен нарушений как во дворах, так и внутри домов. Об этом 23 июля сообщает движение «Красивый Петербург».

Вся информация о выявленных нарушениях будет отправлена в ответственные организации в ближайшие дни, обещают активисты.

Не обошлось без казусов, отмечается в пресс-релизе. Еще до начала инспекции местные власти и коммунальщики начали устранять некоторые нарушения. Весьма оригинально подошел к этому делу «Жилкомсервис № 1» Адмиралтейского района. Надписи на стенах парадных сотрудники «Жилкомсервиса» закрасили вот так:

Жилищники в Петербурге оригинально «исправили» нарушения перед инспекцией активистов


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