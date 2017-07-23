Жилищники в Петербурге оригинально «исправили» нарушения перед инспекцией активистов

Несколько общественных движений в субботу проверили состояние ЖКХ и благоустройства окрестностей площади Тургенева в центре Петербурга. Выявлены и зафиксированы несколько сотен нарушений как во дворах, так и внутри домов. Об этом 23 июля сообщает движение «Красивый Петербург».

Вся информация о выявленных нарушениях будет отправлена в ответственные организации в ближайшие дни, обещают активисты.

Не обошлось без казусов, отмечается в пресс-релизе. Еще до начала инспекции местные власти и коммунальщики начали устранять некоторые нарушения. Весьма оригинально подошел к этому делу «Жилкомсервис № 1» Адмиралтейского района. Надписи на стенах парадных сотрудники «Жилкомсервиса» закрасили вот так: