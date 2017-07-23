Воронежского активиста избили до переломов после конфликта с ТСЖ

В Воронеже избили гражданского активиста Станислава Егорова. Он рассказал "ОВД-Инфо", что его "разбудили битами", били по голове и другим частям тела. Врачи констатировали несколько переломов.

По словам Егорова, нападение произошло около 4 утра. Неизвестные выбили входную дверь его дома, когда он спал. Они разбудили его ударами биты по голове и другим частям тела. Егоров уточнил, что не знает нападавших.

Активиста госпитализировали, врачи констатировали переломы носа, челюсти и ноги.

По мнению самого активиста, нападение связано с его последней деятельностью, которой он занимался в связи с нарушениями, допущенными товариществом собственников жилья при капитальном ремонте. Егоров предполагает, что напавших на него людей могли нанять представители ТСЖ.