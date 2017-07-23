На "Почте России" в Ростове-на-Дону массово вскрывали посылки. Видео обнаруженного "захоронения" было выложено на рыбацком канале на YouTube, после чего госкомпания начала расследование и теперь обещает наказать виновных.

Свалку вскрытых посылок, отправленных "Почтой России" и не дошедших до адресата, обнаружил рыбак недалеко от яхт-клуба "Аврал" в Ростове-на-Дону. Видео было опубликовано пользователем RusPeskaRus. Он предположил, что такое количество посылок не может воровать один человек: "Скорее всего, он делится с руководителем смены, начальником пломбировочного отделения".

Автор видео сделал предположение о том, где орудует шайка. Среди распотрошенных отправлений он нашел посылку, которая предназначалась его знакомому. По номеру они отследили, что посылка "пришла в сортировочный центр Ростова-на-Дону, и успешно его покинула, но вот до отделения она не добралась, а была вероломно вскрыта".

В пресс-службе регионального филиала УФПС агентству ТАСС сообщили о реакции госкомпании: "Все обнаруженные оболочки почтовых отправлений собраны и доставлены в почтамт, по каждому проводится экспертиза, адресатам будут даны разъяснения о порядке получения компенсаций. Клиентам будет возмещен ущерб в соответствии с законом о почтовой связи".

В ведомстве также отмечают, что сотрудники, совершившие правонарушение, будут уволены. "Материалы по данному факту будут переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения", – отметили в филиале.

Информацию об этом проверяет также и полиция. В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области заявили: "По факту публикации в сети интернет информации о случившемся сотрудники полиции проводят проверку. Выясняются все обстоятельства".

Летом в "Почте России" сменился руководитель: пост уволенного после скандала с многомиллионной премией Дмитрия Страшнова занял Николай Подгузов.

В начале июля "Почта" анонсировала планы по созданию собственной платежной системы. На это могут потратить 1,4 млрд рублей.