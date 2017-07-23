Посол США и спецпредставитель Госдепа прибыли в Донбасс

Официальная делегация Госдепартамента США во главе с послом США на Украине Мэри Йованович и спецпредставителем Госдепа Куртом Волкером прибыла в Донбасс, сообщается в фейсбуке пресс-центра штаба АТО.

Вместе с ними прибыли сотрудник Госдепа Лейн Бал, военный атташе при посольстве США на Украине полковник Пол Шмидт и другие должностные лица.

«Гости ознакомились со спецификой управления военными формированиями при ведении боевых действий, структурой и организацией военным управлением и тому подобным. Украинские военные получили высокую оценку от американских коллег», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Волкер планирует встретиться с украинским руководством 24 июля с целью обсуждения суверенитета страны и ее территориальной целостности.