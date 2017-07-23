Полицию Кронштадта попросили найти продавцов билетов на парад ко Дню ВМФ

Информация о продаже билетов на Главный военно-морской парад в Кронштадте стала поводом для обращения в правоохранительные органы. Городская полиция ориентирована на поиск спекулянтов, а районная власть просит запоминать лица либо фотографировать тех, кто предлагает посмотреть морской праздник за деньги.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе администрации района, всего на кронштадтский парад было отпечатано 8 тысяч бесплатных билетов, плюс тысячу приглашений на трибуны главкомат должен раздать ветеранам ВМФ. Пять тысяч проходок на территорию Ленинградской военно-морской базы было отдано для распространения среди жителей Петербурга и других регионов страны. Таким образом, Кронштадту досталось только три тысячи «стоячих» билетов, половина из которых разошлась по бюджетным организациям, а оставшиеся полторы тысячи раздали через информационно-культурный центр. Те, кто не успел получить приглашение, остались недовольны, градус повысила информация о спекулянтах, предлагающих проходку за пять тысяч рублей.

Администрация Кронштадтского района обратилась к командованию Западного военного округа и ЛенВМБ и согласовала свободный допуск на репетиции. 23 июля прошла первая тренировка, во время которой 2,5 тысячи зрителей смогли посмотреть, как будут праздновать День ВМФ в последнее воскресенье месяца. Генеральная репетиция состоится 28-го числа, проход также будет открыт всем желающим.

«Я сам прослужил на флоте 31 год и могу заверить, что все тренировки абсолютно одинаковые, военные отрабатывают скорость и маневренность, но для стороннего человека не будет никакой разницы. Администрация района – не организатор парада ВМФ, мы сами только можем подстраиваться под решение военных, поэтому пропуск на репетицию – это максимум, что мы можем сделать для горожан», – пояснил «Фонтанке» глава Кронштадтского района Олег Довганюк.

Трудности с проходом, по словам руководителя администрации, связаны с тем, что в этом году Минобороны размещает зрителей на Южной оградительной стенке Средней гавани. Территория была закрыта для свободного доступа еще сто лет назад и за это время изрядно захламлена. При подготовке ко Дню флота площадку расчистили, но она все равно может вместить ограниченное количество человек. Выбранная по конкурсу подрядная организация посчитала, что это не больше 8 тысяч зрителей.

Первый в истории Петербурга масштабный военно-морской парад пройдет 30 июля. В нем примут участие 60 кораблей и подлодок Балтийского, Черноморского, Северного флотов, Каспийской флотилии. Запланирован пролет авиации Тихоокеанского флота. Еще одна особенность – в этом году часть кораблей будет проходить мимо больших по размеру, стоящих в Неве и на большом Кронштадтском рейде. Парад разделен на две части: на Сенатской площади в Петербурге торжественный смотр пройдет в присутствии президента Владимира Путина; в Кронштадт придут самые большие в мире крейсеры ракетный «Петр Великий» и подводный, носитель ракеты «Булава», «Дмитрий Донской».