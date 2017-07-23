Еще
14:49 23.07.2017
Новость часа
14:39
«Горьковскую» закрыли из-за подозрительного предмета
Пришлите свою новость!
14:47
Полицию Кронштадта попросили найти продавцов билетов на парад ко Дню ВМФ
14:39
«Горьковскую» закрыли из-за подозрительного предмета
14:28
В США на концерте рэпера Chance the Rapper пострадали более 90 человек
14:15
В Норильске автобус протащил девочку за ногу по дороге
14:02
Встретив Росгвардию на месте преступления, квартирный вор придумал хитрость
13:47
Warner Bros. официально анонсировала «Чудо-женщину 2»
13:35
Полиция прервала вечеринку с дракой в ночном клубе на Ленинском
13:22
300 россиян третий день не могут улететь из турецкого Бодрума
13:10
В Петербурге прошла очередная репетиция парада ко Дню ВМФ
12:57
Военного прокурора Украины заочно арестовали в России
12:44
Паломников к мощам все больше – уже 45 тысяч человек в день
12:31
Книгу о Pussy Riot в Петербурге представили тайно
12:20
Умерла ведущая «Доброго утра» Елена Миронова
12:08
Поезд из Петербурга в Сонково «заминировал» телефонный террорист
11:55
Посол Катара: Россия станет одним из главных экономических партнеров Дохи
11:43
Над путями у Ладожского вокзала несколько часов висит мертвец
11:32
Водитель нашел пропавшего 6-летнего ребенка – в 25 км от площадки
11:18
На Невском плотно: мосты разведены
11:08
Пентагон: покупка Турцией российских С-400 вызвала бы обеспокоенность в Вашингтоне
10:57
При пожаре в Челябинской области погибли четыре девочки, сестры
10:46
У «Пролетарской» «Логан» нырнул под землю
10:38
«Сан-Паулу» отказал «Зениту» в покупке защитника Тавареса
10:29
Россияне завоевали 13 золотых медалей во второй день Всемирных игр
10:23
В центре Петербурга из Невы выловили мертвого человека
10:12
Германия: скандал с Siemens может ухудшить отношения с РФ
10:00
В Петербурге ищут шестилетнего мальчика, пропавшего с площадки
01:09
Петербурженкам расскажут, как носить хиджаб
00:35
Эстонцы прокомментировали открытие мобилизационного пункта у границы
00:22
Глава АНБ предложил отказаться от совместной с Россией группы по кибербезопасности
22/07
Фургон разбился о контейнеровоз на Маршала Захарова
22/07
Республиканцы и демократы США договорились о новых санкциях против России
22/07
Рейс из Петербурга экстренно сел в Москве – ребенок на борту остался без матери
22/07
Синоптики дают прогноз на воскресенье
22/07
22 июля стало Международным днем бокса
22/07
В Эгейском море произошли два мощных афтершока
22/07
Киркоров отказался извиняться перед жителями Ялты, обвинившими его в свинстве
22/07
Дриусси: Понимаю ли, что я теперь суперзвезда в Петербурге?
22/07
Суд отпустил активистку Femen, раздевшуюся при Порошенко и Лукашенко
22/07
Туристы, застрявшие на финской границе, возвращаются в Петербург
22/07
Матч с «Рубином» приблизил «Зенит» к рекорду посещаемости
22/07
В РПЦ раскритиковали опыты с кормлением священников галлюциногенами
22/07
Манчини: «Зенит» должен выработать менталитет победителя
22/07
Российский боец Харитонов победил соперника необычным приемом на ногу
22/07
Додон: Запад пытается втянуть Россию в новый конфликт в Приднестровье
22/07
Из-за закрытой Садовой пробка на площади Искусств «укусила» свой хвост
22/07
В законопроект конгресса США вошел пункт о противостоянии «Северному потоку – 2»
22/07
Жилой дом на Каменноостровском эвакуирован из-за деформации перекрытий
22/07
«Зенит» победил «Рубин»
22/07
В ДТП на трассе Санкт-Петербург – Псков погибли люди
22/07
В Москве появились сирийские дятлы
22/07
Украина передала в ООН доказательства участия РФ в конфликте в Донбассе
22/07
Туристы из Петербурга из-за тормозов застряли между двух границ
22/07
Финны изобрели способ производить дешевую еду из одноклеточных организмов
22/07
"Зенит" пока уступает "Рубину"
22/07
Для российской армии создают конвертопланы
22/07
Во Франции рекордно сократилось производство вина
22/07
Теперь по МКС можно погулять - виртуально
22/07
Фанаты «Зенита» устроили акцию протеста на первом домашнем матче клуба
22/07
«Милан» разгромил мюнхенскую «Баварию»
22/07
Сын лидера "Талибана" стал смертником
22/07
Станция метро "Крестовский остров" открыта на вход и выход
22/07
Тульский «Арсенал» арендовал у «Зенита» нападающего Джорджевича
22/07
Женщина под Красноярском заблокировала скорые
22/07
К Генконсульству США в Петербурге несли цветы в память о вокалисте Linkin Park
22/07
Дриусси и Паредес сыграют против "Рубина" с первых минут
22/07
Станция метро "Крестовский остров" закрыта на вход
22/07
Синхронное плавание получило другое название
22/07
Задержанный на Украине россиянин обвиняется в терроризме. К нему пустили мать
22/07
СМИ: Финляндия ответила на ноту МИД РФ о деятельности консула в Петербурге
22/07
Бухарестскую затопило, машины не справляются
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
23.07.2017 14:28

В США на концерте рэпера Chance the Rapper пострадали более 90 человек

В американском Хартфорде, штат Коннектикут, во время концерта рэпера Чанселора Беннетта, более известного как Chance the Rapper, пострадали более 90 человек, сообщает Associated Press.

Отмечается, что концерт проходил в Xfinity Theatre. Все пострадавшие были госпитализированы. Большинство из них пострадали из-за чрезмерного употребления спиртных напитков.

По данным правоохранительных органов, 50 пострадавших были несовершеннолетними. Кроме того, в полиции рассказали, что часть людей пострадали в результате давки.

Всего на концерт, где помимо Chance the Rapper выступали рэперы Kyle, PnB Rock и ANoyd, пришли около 21 тыс. человек.

В марте из-за давки на рок-фестивале в Аргентине погибли два человека.

Источник: «Газета.Ru»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото предоставлено компаний FORTGROUP
14.07.2017 18:40

Планы на выходные: посетить выставку или выиграть приз в прямом эфире

Современная выставка, нестандартные форматы досуга, новый опыт и только позитивные эмоции станут отличным дополнением к экономному шопингу.
Салон «Сахар»
07.07.2017 10:00

Жителям Санкт-Петербурга бесплатно раздают сертификаты на эпиляцию

Летом, в пору преображения и пляжного сезона, хотите выглядеть сногсшибательно? Уже действуете или все еще откладываете? Нет времени, работа, другие дела, планы. Бесплатный купон на эпиляцию – ваш стимул к действию.
maximumtest.ru
05.07.2017 11:18

Эксперты расскажут девятиклассникам, нужно ли готовиться к ОГЭ

40% девятиклассников не готовятся к ОГЭ и недооценивают этот экзамен. После чего более 50% школьников получают на ОГЭ по русскому языку тройки и двойки.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Горьковскую» закрыли из-за подозрительного предмета
В США на концерте рэпера Chance the Rapper пострадали более 90 человек
Встретив Росгвардию на месте преступления, квартирный вор придумал хитрость
Полиция прервала вечеринку с дракой в ночном клубе на Ленинском
Поезд из Петербурга в Сонково «заминировал» телефонный террорист
Над путями у Ладожского вокзала несколько часов висит мертвец
Водитель нашел пропавшего 6-летнего ребенка – в 25 км от площадки
При пожаре в Челябинской области погибли четыре девочки, сестры
В центре Петербурга из Невы выловили мертвого человека
В Петербурге ищут шестилетнего мальчика, пропавшего с площадки
В МЧС не все Пучков
Новое ректорское дело
Казнь бездомных и охламоны с окраин
Метро просит отсрочку от терактов
Тень ФСБ в деле детского порно
Гостайну разгласила женская дружба
Животное в деле проектировщика «Мариинки-2»
Гендиректор Радиевого института: Про утечку приврали, чтобы побольше финансирование получить
Смерть идет по проводам
В МЧС все Пучков
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В Петербурге прошла очередная репетиция парада ко Дню ВМФ

Книгу о Pussy Riot в Петербурге представили тайно

Кто живет в музее

Новости компаний
Фото предоставлено компаний FORTGROUP
14.07.2017 18:40
Планы на выходные: посетить выставку или выиграть приз в прямом эфире
Современная выставка, нестандартные форматы досуга, новый опыт и только позитивные эмоции станут отличным дополнением к экономному шопингу.
Салон «Сахар»
07.07.2017 10:00
Жителям Санкт-Петербурга бесплатно раздают сертификаты на эпиляцию
Летом, в пору преображения и пляжного сезона, хотите выглядеть сногсшибательно? Уже действуете или все еще откладываете? Нет времени, работа, другие дела, планы. Бесплатный купон на эпиляцию – ваш стимул к действию.
maximumtest.ru
05.07.2017 11:18
Эксперты расскажут девятиклассникам, нужно ли готовиться к ОГЭ
40% девятиклассников не готовятся к ОГЭ и недооценивают этот экзамен. После чего более 50% школьников получают на ОГЭ по русскому языку тройки и двойки.
ФОРА-БАНК
03.07.2017 12:43
ФОРА-БАНК к своему 25-летнему юбилею подарил Петербургу парусный праздник
В год своего 25-летия АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) стал Генеральным спонсором серии международных парусных регат «Who is who»
maximumtest.ru
28.06.2017 12:07
Год до ЕГЭ: к чему быть готовым?
«Выбирать вуз и готовиться к ЕГЭ нужно заранее», - советуют родители нынешних выпускников школы.
maximumtest.ru
21.06.2017 10:00
5 секретов успешной сдачи ОГЭ для будущих девятиклассников
Серьёзность ОГЭ опрометчиво недооценивают как сами школьники, так и их родители: по русскому языку более 50% учеников получают на ОГЭ тройки и двойки. Корень проблемы - позднее начало подготовки.
maximumtest.ru
15.06.2017 10:00
18 июня родителям расскажут как помочь старшеклассникам в подготовке к ЕГЭ и поступлению
Родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание старшеклассников”, где можно задать вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в вузы РФ.
Angry Birds Activity Park
09.06.2017 20:52
Парки помогают провести каникулы с пользой
День напролет в компании планшета – вот краткое сочинение современного школьника на тему «Как я провел лето?». Хотите, чтобы было по-другому?
07.06.2017 10:09
Будущим одиннадцатиклассникам расскажут, что происходит с ЕГЭ
11 июня эксперты расскажут будущим одиннадцатиклассникам о первых итогах ЕГЭ-2017 и о том, как не допустить ошибок нынешних выпускников.
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14
Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой
Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.