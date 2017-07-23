В США на концерте рэпера Chance the Rapper пострадали более 90 человек

В американском Хартфорде, штат Коннектикут, во время концерта рэпера Чанселора Беннетта, более известного как Chance the Rapper, пострадали более 90 человек, сообщает Associated Press.

Отмечается, что концерт проходил в Xfinity Theatre. Все пострадавшие были госпитализированы. Большинство из них пострадали из-за чрезмерного употребления спиртных напитков.

По данным правоохранительных органов, 50 пострадавших были несовершеннолетними. Кроме того, в полиции рассказали, что часть людей пострадали в результате давки.

Всего на концерт, где помимо Chance the Rapper выступали рэперы Kyle, PnB Rock и ANoyd, пришли около 21 тыс. человек.

В марте из-за давки на рок-фестивале в Аргентине погибли два человека.