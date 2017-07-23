Встретив Росгвардию на месте преступления, квартирный вор придумал хитрость

Воскресным утром в центре Петербурга был задержан квартирный вор. Неожиданную изворотливость он проявил не только при проникновении в чужое жилище, но и при попытке отвести от себя подозрение. Он заявил, что он и есть хозяин.

Как сообщает пресс-служба УВО, 23 июля в 6.45 наряд вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Центральному району получил вызов: сработала сигнализация в охраняемой квартире на Дегтярной улице, 23/25. На месте выяснилось, что окно квартиры разбито (расположена она на последнем этаже). Сотрудники Росгвардии блокировали возможные пути отхода преступника, после чего позвонили в квартиру, откуда слышался посторонний шум. Дверь открыл неизвестный мужчина и представился хозяином квартиры, хотя на самом деле, согласно документам, владеет помещения женщина.

Сквозь открытую дверь гвардейцы заметили, что в прихожей открыты шкафы, а вещи разбросаны по полу. Наряд вневедомственной охраны незамедлительно задержал гражданина по подозрению в незаконном проникновении в квартиру с целью кражи. Им оказался 26-летний местный житель. У него изъят рюкзак, приготовленный для выноса ценных вещей.

Вскоре было установлено, что собственница помещения находится на отдыхе, и доступа в квартиру никто больше не имеет.

Задержанного доставили в отдел полиции. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.