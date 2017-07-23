Warner Bros. официально анонсировала «Чудо-женщину 2»

Руководство студии Warner Bros. официально подтвердило информацию о том, что в настоящее время идет работа над созданием второго фильма о «Чудо-женщине», сообщает The Verge.

Отмечается, что подобное решение было принято на фоне колоссального успеха первой части «Чудо-женщины» в мировом прокате. «Чудо-женщина» заняла первое место по стартовым сборам среди всех картин, снятых режиссером-женщиной. Кроме того, картине удалось помочь киновселенной DC собрать более $3 млрд.

Ранее режиссер фильма «Чудо-женщина» Пэтти Дженкинс рассказала, где будут разворачиваться события сиквела. По словам режиссера, действие второй части перенесут в США. «Думаю, это правильно. Она Чудо-женщина. Она должна поехать в Америку. Самое время», – пояснила Дженкинс.

Первая картина рассказывает про греческую богиню на Первой мировой войне. Лента уже стала лидером проката США.

«Чудо-женщина» также заняла первое место по стартовым сборам среди всех картин, снятым режиссером-женщиной. До этого лучшей была Сэм Тейлор-Джонсон, которая вместе с фильмом «Пятьдесят оттенков серого» заработала в первый уикенд $85,1 млн.