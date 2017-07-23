Полиция прервала вечеринку с дракой в ночном клубе на Ленинском

Ночное заведение под названием «Дисконт» в Кировском районе Петербурга 23 июля посетила районная полиция. Сотрудников правоохранительных органов вызвали охранники.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, вызов поступил около половины пятого утра на Ленинский проспект, дом 121. По словам очевидцев, в клубе завязалась массовая драка, но к моменту приезда полиции дебоширы успокоились, и единственное что оставалось оперативникам — принять заявления и опросить участников конфликта.

В соцсетях свидетели утверждают, что посетителям клуба якобы досталось не только от оппонентов, но и от разнимавших их охранников.